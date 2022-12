Sehen Sie im Video: Eminem und Jay-Z als Vorbilder — 74-Jährige startet Rap-Karriere.













Inspiriert durch Rapstars wie Eminem, Jay-Z und Drake: Jill Clark ist eine ungewöhnliche Rapperin – denn sie ist 74 Jahre alt.





Die meisten ihrer Texte sind von bekannten Rappern inspiriert, wobei sie zugibt, dass sie diesen unmöglich das Wasser reichen könne.





Sie selbst sagt, dass ihre Videos sich besonders gut zur Belustigung eignen. Ihre erwachsenen Enkelkinder schämen sich zum Glück nicht für sie.





Jill rappt aber nicht nur aus Spaß, sondern für einen guten Zweck.





Sie sammelt Spenden für ein lokales Katzenheim in West Sussex, in welchem sie seit acht Jahren ehrenamtlich arbeitet.





Im letzten Jahr sammelte sie durch ihre lustigen Rap-Auftritte mehr als 800 Euro an Spenden.





„Wenn ich vor einem Publikum rappen müsste, wäre ich wahrscheinlich sehr nervös, obwohl ich auch schon viele Laientheaterstücke vorgeführt habe.“ – Jill ggü. SWNS





Bei ihrem ersten Auftritt braucht sie vier Anläufe, bis sie ihren Text richtig vorführen kann.





„Rapper sind so schnell! Ich verstehe nicht, wie die das hinbekommen, aber es ist unglaublich!“ – Jill ggü. SWNS





Das kuriose an ihrem Hobby ist, dass Jill Rap-Musik nicht einmal besonders mag.





Am liebsten hört sie die Rolling Stones, Bob Dylan oder die Beatles.





Rap-Musik hört sie nur, wenn keine Schimpfwörter darin vorkommen.

