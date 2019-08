Rapper Asap Rocky zurück in USA - Urteil in Schweden folgt

Stockholm - Nach mehreren Tagen vor Gericht in Stockholm ist der amerikanische Musiker Asap Rocky zurück in den USA. Der 30 Jahre alte Rapper landete in der Nacht in Los Angeles, wie Aufnahmen schwedischer Medien sowie des US-Fernsehsenders CBSLA zeigten. Fotos hielten zuvor fest, wie der Musiker nach Verhandlungsende und der Bekanntgabe seiner Freilassung bis zur Urteilsverkündung freudestrahlend in einem Fahrzeug saß. Asap Rocky und mehrere seiner Begleiter waren in eine gewalttätige Auseinandersetzung in Stockholm verwickelt gewesen. Das Urteil soll am 14. August verkündet werden.