In der Wohnung bleiben und auch Haustiere reinholen, heißt es für Anwohner im Süden von Berlin. Es könnte eine Löwin unterwegs sein.

Bei dem in der Nacht entlaufenen Wildtier im Süden von Berlin könnte es sich nach Angaben der Polizei um eine Löwin handeln. Das sagte ein Polizeisprecher in Brandenburg an der Havel. Anwohner wurden vor dem Verlassen ihrer Wohnung gewarnt.

Weitere Informationen in Kürze.