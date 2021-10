In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens kam es am Mittwochmorgen zu einer Razzia. Die Beamt:innen der gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des LKA und des Zollfahndungsamts Essen nahmen 49 Wohn- und Geschäftsräume einer Geldwäsche-Bande unter die Lupe.

Ein Großangebot von Beamt:innen hat am Mittwochmorgen eine Razzia in mehreren Städten durchgeführt, um einer Geldwäsche-Bande das Handwerk zu legen. Es werde gegen 46 Beschuldigte aus Nordrhein-Westfalen wegen des Verdachts der Geldwäsche in besonders schweren Fällen ermittelt, teilten das Landeskriminalamt und die Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.

250 Beamt:innen bei Razzia im Einsatz

Am Morgen seien 250 Einsatzkräfte in Köln, Düsseldorf, Essen und weiteren Städten ausgerückt. In Ratingen durchsuchten die Beamten eine Lagerhalle. Insgesamt nahmen die Ermittler 49 Objekte unter die Lupe, darunter Wohn- und Geschäftsräume. Im Auftrag der Kölner Staatsanwaltschaft waren Beamt:innen der Gemeinsamen Finanzermittlungsgruppe des LKA und des Zollfahndungsamts Essen unterwegs sowie Polizisten von vor Ort.

Sehen Sie im Video: Die niederländische Polizei hat auf einem Schiff im Hafen von Moerdijk ein Crystal-Meth-Labor sowie 300 Liter der synthetischen Droge entdeckt. Während der Razzia aktivieren Kriminelle eine versteckte Pumpe, um das Schiff zu versenken.