Realeinkommen gestiegen

Was passiert mir rechtlich gesehen?

Ich habe negative Infos, die mir eine ehemalige Erzieherin erzählt hat, im Vertrauen per Email an zwei weitere Eltern weitergegeben. Nun hatte ich eine anonyme Nachricht(Foto von der Email in einem verschlossenem Briefumschlag) am Brett im Kindergarten ohne mir mitzuteilen was damit bezweckt wird.