Dramatisches Zugunglück in Nordrhein-Westfalen. An einer Bahnstrecke in Recklinghausen wurden am Donnerstagabend zwei Kinder von einem Güterzug erfasst. Ein zehnjähriger Junge starb, ein neunjähriger wurde notoperiert. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich am Unglücksort fassungslos: "Ich kann nur sagen, ich war auf einer Veranstaltung, ich bin total betroffen und so was lässt einen ja nicht ruhig. Und selbst wenn man weiß, man kann außer schlauen Sprüchen auch nichts machen. Es ist fürchterlich. Und eine Eisenbahn, Kinder im jungen Alter, das ist schon fürchterlich, was da passiert ist. Und man kann nur hoffen, dass die Eltern die Kraft haben oder dass viele Menschen hier sind, die den Eltern helfen, über diesen Schicksalsschlag wegzukommen. Und natürlich sind unsere Gedanken bei dem Kind, das im Krankenhaus ist, dass das gut geht." Warum sich die zwei Jungen in der Nähe des Hauptbahnhofs von Recklinghausen aufgehalten haben, ist bisher noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.