In diesem Hotel auf der Hamburger Reeperbahn ist die mutmaßliche Drogenparty eskaliert (Archivbild)

Party eskaliert? 21-Jähriger stirbt in Hotelzimmer

Hamburger Reeperbahn Party eskaliert? 21-Jähriger stirbt in Hotelzimmer

In einem Hotel auf der Hamburger Reeperbahn ist am Dienstagabend mutmaßlich eine Drogenparty eskaliert. Ein 21-Jähriger starb, ein erst 14 jähriges Mädchen und zwei weitere Männer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine offenbar eskalierte Drogenparty hat am späten Dienstagnachmittag für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr auf der Hamburger Reeperbahn gesorgt. Wie die Einsatzkräfte mitteilten, hätten vier Personen in einem Hotelzimmer Drogen konsumiert. Dabei starb ein 21-jähriger Mann. Zwei weitere Männer und ein erst 14-jähriges Mädchen mussten mit Vergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie seien aber stabil, berichtet unter anderem "t-online.de".

Für mehrere Tage im Hotel auf der Reeperbahn eingemietet?

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, sollen sich vier Männer und eine Frau in einem Hotel auf der Reeperbahn für mehrere Tage eingemietet haben. Einer der Männer soll das Zimmer im Laufe des Dienstags verlassen haben. Als er zurückkehrte, fand er seinen 21-jährigen Begleiter tot auf und verständigte das Hotelpersonal, das umgehend den Notruf wählte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte seien auch die drei weiteren Personen in dem Zimmer nicht ansprechbar gewesen. Die 14-Jährige schwebte zeitweise in Lebensgefahr, wie "Bild" berichtet. Der Verstorbene soll nun im Institut für Rechtsmedizin weiter untersucht werden.

Woher die Personen kommen und welche Substanzen sie genommen haben, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Quellen: NDR, Bild, t-online.de