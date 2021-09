«Musik in den Häusern der Stadt» öffnet wieder die Türen

Ein Junge spielt in Hamburg am Tag der offenen Tür in der Staatlichen Jugendmusikschule Geige. Foto: picture alliance / dpa

Nach einem Jahr Coronazwangspause öffnen in Hamburg wieder private und gewerbliche Gastgeber die Türen für «Musik in den Häusern der Stadt». Der Kölner Kunstsalon bietet vom 21. bis 25. September damit wieder etablierten Künstlern und Nachwuchskünstlern die lang ersehnte Bühne für fünfzehn unkonventionelle Auftritte in einer persönlichen Atmosphäre.

Musikalisch ist von Klassik, Jazz und Soul über Pop, Blues und Folk bis Singer-Songwriting, Chansons und einem Mitmachkonzert für Kinder für alle etwas dabei, teilten die Veranstalter mit. Ähnlich abwechslungsreich gestalten sich die Räumlichkeiten: Das Historische Margarine-Voss-Gebäude, die St. Georgskirche am Hauptbahnhof und der Spiegelsaal im Museum für Kunst und Gewerbe sind ebenso dabei wie Häuser, Wohnungen und Bürogebäude.

Beispiele für besondere Veranstaltungen sind der Auftritt des Schauspielers Stephan Schad und des Musikers Henning Klein, die «Der Kontrabass» in der Hans-Kauffmann-Stiftung zelebrieren, das Hamburger Akustik-Duo «Pockets full of Change» in einem Hotel, Chansons von Véronique Elling und Henrik Giese in der Kunstklinik oder die beiden Cellisten Joel Bildo und Ivan Skanavi in einem Wohnzimmer.