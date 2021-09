58-Jähriger soll Mutter und Bruder getötet haben

Ein 58-jähriger Mann soll in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) seine Mutter und seinen Bruder getötet haben. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Sonntag mitteilten, hatten Polizisten die 84-jährige Frau und ihren 63-jährigen Sohn am Samstagabend nach einem Hinweis tot in einem Haus gefunden. Die Leichen wiesen Schussverletzungen auf. Der dringend tatverdächtige 58-Jährige wurde am Tatort festgenommen. Die Beamten stellten eine Schusswaffe sicher. Die Hintergründe des Verbrechens waren zunächst unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

