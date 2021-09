92-Jährige bei Küchenbrand in Altenpflegeheim gerettet

Die Feuerwehr hat in Magdeburg eine 92-Jährige bei einem Wohnungsbrand gerettet. Die Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Feuer war den Angaben nach am Samstag in der Küche der Wohnung, die sich in einem Altenpflegeheim befindet, ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden in der Wohnung wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein, wie die Polizei mitteilte.

