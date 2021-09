95-Jähriger baut Unfall auf Alpenpass: Zwei Schwerverletzte

Alle 2 Minuten bricht mein Fritz!Repeater 2400 für ca 2-20 sekunden ab und danach geht es wieder 2 Minuten

Ich benutze nun seit ungefähr einen Jahr den Fritz!Repeater2400 und es war von Anfang an so... an manchen Tagen habe ich die ganze Zeit Verbindung aber öfters bricht das Lan alle 2 MInuten ab... Ich benutze es als D-Lan und die so genannte Wlan-Brücke... An dem Kabel kann es nicht liegen da ich 1. Fünf verschiedene Kabel ausprobiert habe und es war bei allen so und 2. Wenn ich nur Lan benutze geht es. Ich hoffe ich kann das Problem endlich lösen. Die Zeiten wie lange die Verbindung weck ist und Wann es eintrifft ist unterschiedlich aber ungefähr alle 1-3 Minuten und es ist ca 5-20 sekunden weck. Mfg