Auto erfasst zwei Motorradfahrer: 54-Jährige tödlich verletzt

Eine 46-Jährige hat mit ihrem Auto in Unterfranken zwei Motorradfahrer erfasst - eine 54-jährige Frau aus Darmstadt ist dabei ums Leben gekommen. Ihr 58 Jahre alter, ebenfalls angefahrener Begleiter erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die Motorradgruppe mit elf Fahrern war ersten Erkenntnissen zufolge am Samstag in Kreuzwertheim (Landkreis Main-Spessart) Richtung Unterwittbach unterwegs, als die Autofahrerin auf die vorfahrtsberechtigte Straße auffuhr. Die 54-jährige Darmstädterin verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus versorgt.

Notfallseelsorger kümmerten sich um die anderen Mitglieder der Motorradgruppe. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.