Badische Obstbrenner wollen Verband umbenennen

Schwarzwälder Kirschwasser ist ihr Aushängeschild: 75 Jahre nach Gründung streben badische Obstbrenner einen neuen Auftritt ihres Branchenverbandes an. Künftig solle der Name «Badens Brenner» lauten, kündigte Frank Küchlin an, einer der beiden stellvertretenden Vorsitzenden des Verbandes Badischer Klein- und Obstbrenner. Der Verband feiert an diesem Samstag (4. September) nach eigenen Angaben sein 75. Jubiläum.

Der Branchenvertretung mit Sitz in Appenweier (Ortenaukreis) habe rund 7000 Mitglieder und sei damit die größte in Deutschland, sagte Küchlin. Die Namensänderung muss nach ergänzenden Angaben noch in der Satzung und beim Registergericht verankert werden. Die Genehmigung zur Gründung eines Kleinbrennerverbandes wurde 1946 in der damaligen französischen Besatzungszone erteilt.