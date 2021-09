Berliner streiten sich an Ostsee: Mann rennt weg

Ein handfester Streit eines Paares aus Berlin beim Frühstück hat einen großen Sucheinsatz der Polizei auf der Halbinsel Fischland-Darß ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, war der 79 Jahre alte Mann nach dem Streit am Donnerstag in Prerow erregt weggelaufen, vermutlich den langen Ostseestrand entlang. Als der Senior sich mittags immer noch nicht gemeldet hatte, schaltete die 73 Jahre alte Ehefrau die Polizei ein. Per Hubschrauber, Fährtenhund und Streifenwagen wurden große Teile der Halbinsel abgesucht - der Senior aber erst kurz vor Mitternacht gefunden.

Ein handfester Streit eines Paares aus Berlin beim Frühstück hat einen großen Sucheinsatz der Polizei auf der Halbinsel Fischland-Darß ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher am Freitag erklärte, war der 79 Jahre alte Mann nach dem Streit am Donnerstag in Prerow erregt weggelaufen, vermutlich den langen Ostseestrand entlang. Als der Senior sich mittags immer noch nicht gemeldet hatte, schaltete die 73 Jahre alte Ehefrau die Polizei ein. Per Hubschrauber, Fährtenhund und Streifenwagen wurden große Teile der Halbinsel abgesucht - der Senior aber erst kurz vor Mitternacht gefunden.

Er war etwa zehn Kilometer westwärts gewandert. «Der Mann wurde westlich vom Leuchtturm Darßer Ort am Strand gefunden und machte einen hilflosen Eindruck», sagte der Polizeisprecher. Da der Gesuchte etwas durchnässt und unterkühlt war, kam er per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Das Paar hielt sich zur Erholung in einer Wohnung in Prerow auf, wie schon öfter. Ob sich die «Streithähne» inzwischen wieder versöhnten, sei nicht bekannt, hieß es.