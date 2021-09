Bonner Impfzentrum schließt

Die Stadt Bonn hat bereits jetzt ihr Impfzentrum im World Conference Center im ehemaligen Regierungsviertel geschlossen. Am Donnerstag fanden noch Impfungen statt, allerdings schon in einem Impfbus vor dem Gebäude. Eigentlich ist in Nordrhein-Westfalen erst am 30. September Schluss für die Impfzentren. In dem World Conference Center fänden aber am Wochenende schon wieder Veranstaltungen statt, sagte ein Sprecher der Stadt. Selbstverständlich gebe es auch weiterhin die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, etwa bei mobilen Impfteams oder Hausärzten. Zwischen der Eröffnung des Impfzentrums am 8. Februar und dem letzten Tag am 2. September haben dort mehr als 200.000 Impfungen stattgefunden. «Das Bonner Impfzentrum war eine Erfolgsgeschichte», sagte die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne).

Die Stadt Bonn hat bereits jetzt ihr Impfzentrum im World Conference Center im ehemaligen Regierungsviertel geschlossen. Am Donnerstag fanden noch Impfungen statt, allerdings schon in einem Impfbus vor dem Gebäude. Eigentlich ist in Nordrhein-Westfalen erst am 30. September Schluss für die Impfzentren. In dem World Conference Center fänden aber am Wochenende schon wieder Veranstaltungen statt, sagte ein Sprecher der Stadt. Selbstverständlich gebe es auch weiterhin die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, etwa bei mobilen Impfteams oder Hausärzten. Zwischen der Eröffnung des Impfzentrums am 8. Februar und dem letzten Tag am 2. September haben dort mehr als 200.000 Impfungen stattgefunden. «Das Bonner Impfzentrum war eine Erfolgsgeschichte», sagte die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne).