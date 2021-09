Brand in Lagerhalle eines Unternehmens in Ludwigshafen

In Ludwigshafen hat es am Mittwochabend einen Brand in einer Lagerhalle eines Unternehmens gegeben. Die näheren Umstände waren zunächst unklar. Zunächst sei bei dem Unternehmen eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Die Löscharbeiten dauerten am Abend an, weitere Informationen sollten folgen.

