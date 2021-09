Brandgeruch ohne erkennbare Ursache

Polizei und Feuerwehr in Südhessen suchen nach der Ursache für beißenden Brandgeruch in Babenhausen. In der Nacht zum Donnerstag hatten Anwohner und knapp 40 Mitarbeiter eines Unternehmens über den Geruch geklagt und teilweise Augenreizungen gemeldet. Eine Mitarbeiterin sei ins Krankenhaus gekommen. Auf dem Firmengelände habe es aber keinen Brand gegeben, berichtete das Polizeipräsidium Südhessen. Möglicherweise habe der Wind den Geruch eines weiter entfernten Brandes weitergetragen. Die Ermittlungen dauerten am Donnerstagmorgen noch an.

