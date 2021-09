Bülent Ceylan machte schon als kleiner Junge gerne Witze

Comedian Bülent Ceylan hat schon als kleiner Junge gerne Menschen zum Lachen gebracht. «Wenn andere Menschen über mich lachen, geht es mir schlagartig gut», sagte der in Mannheim aufgewachsene Komiker in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des privaten Senders Hit Radio FFH in Bad Vilbel. «Witze lenkten von Geldsorgen ab und zauberten meiner bedrückten Mutter ein Lächeln in das Gesicht.» Der Comedian erzählte auch von seiner Beteiligung an vielen sozialen Projekten. Dass er mit seiner Bekanntheit anderen helfen könne, gebe ihm viel. «Wenn ich etwas schenke, spende, anderen helfen kann - das macht mich glücklich.»

