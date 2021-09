Bürgerdelegation kommt zum Einheitsfest nach Halle

Ländertreffen in persona: Zu den zentralen Feierlichkeiten zum 31. Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Halle wird auch eine Bürgerdelegation erwartet. Das sind Menschen, die ihr jeweiliges Bundesland vertreten und sich auch während der Corona-Pandemie besonders verdient gemacht haben, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit stehen unter dem Motto «Gemeinsam Zukunft formen». Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) werden in Halle erwartet.

Die Feierlichkeiten fallen wegen der Corona-Pandemie wie auch 2020 in Potsdam kleiner aus als zuvor. Gastgeber ist Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) als amtierender Präsident des Bundesrates. Alle Bundesländer waren auch aufgerufen worden, Einheitsbotschafter zu benennen, um in Filmbeiträgen zu beschreiben, was Deutschland für sie ausmacht und was die Einheit für sie bedeutet. Prominente wie das Model Franziska Knuppe und Ex-Profiboxer Axel Schulz gehören dazu.

Die Bürgerdelegation sei ein fester Bestandteil der Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit, teilte die Staatskanzlei mit. Jedem Bundesland sei es freigestellt, wen es als Vertreterin oder Vertreter zur Einheitsfeier entsendet. Meist werde die Ernennung genutzt, um sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihr ehrenamtliches oder soziales Engagement zu bedanken.