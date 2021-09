CDU-Chef Althusmann trotz Gegenwind verhalten optimistisch

CDU-Landeschef Bernd Althusmann geht trotz des Gegenwinds auf Bundesebene von einem respektablen Ergebnis seiner Partei bei der Kommunalwahl in Niedersachsen aus. Zahlreiche Direktwahlen um Rathäuser und Landratsämter habe die CDU für sich entschieden, in der Region Hannover, Osnabrück und Braunschweig etwa gehe sie in die Stichwahl, sagte Althusmann am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Noch seien die Stimmen nicht alle ausgezählt. «Ich bin nach wie vor verhalten optimistisch, dass wir die Nase vorn haben werden.» So seien Stimmzuwächse bei den Grünen teils zu Lasten der SPD gegangen.

