Corona-Inzidenz in Berlin bei 85,2: Kaum Veränderung

Die Corona-Inzidenz in Berlin liegt weiterhin kaum verändert bei Werten etwas über 80. Am Dienstag nannte das Robert Koch-Institut (RKI) eine Zahl von 85,2. Damit veränderte sich die Sieben-Tages-Inzidenz nach dem Anstieg im August inzwischen seit Anfang September kaum. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

Berlin liegt etwa auf dem Niveau des Bundesdurchschnitts (81,1). In Ostdeutschland sind die Inzidenzwerte niedriger, in weiten Teilen Westdeutschlands dagegen höher.

761 neue Corona-Infektionen wurden in Berlin laut RKI registriert. Seit Beginn der Pandemie wurden 199.260 Fälle von Corona-Infektionen in Berlin bekannt. Fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden am Dienstag gemeldet. Die Gesamtzahl der Toten lag damit bei 3607. Etwas mehr als 62 Prozent der Berliner sind vollständig geimpft.

Die Corona-Ampel steht in Berlin zwei Mal auf gelb und einmal auf grün. Das Ampelsystem soll warnen, wenn sich die Corona-Situation kritisch entwickelt. Zu den drei Indikatoren gehören die Sieben-Tage-Inzidenz, der Anteil der durch Corona-Patienten belegten Intensivbetten und die sogenannte Hospitalisierungsrate. Diese gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner nach einer Infektion mit Corona innerhalb von einer Woche ins Krankenhaus eingewiesen wurden.