Corona-Inzidenz steigt im Land weiter leicht an

In Sachsen-Anhalt steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) am Sonntag (3.15 Uhr) mit 22,9 an. Am Samstag lag der Wert bei 22,7, vor einer Woche bei 15,5.

Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 45 Corona-Neuinfektionen und keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Sachsen-Anhalt ist den Angaben des RKI zufolge bundesweit gesehen weiterhin das Land mit dem geringsten Infektionsgeschehen. Im Nachbarland Sachsen lag die Inzidenz bei 29,0, in Thüringen bei 30,4.

Bundesweit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 83,1 am Sonntag nach 80,7 am Samstag und 74,1 vor einer Woche. Am höchsten ist der Wert derzeit laut RKI in Hessen mit 116,5, gefolgt von Nordrhein-Westfalen mit 114,9.

In Sachsen-Anhalt gab es regional gesehen die meisten Corona-Infektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner in Halle mit 39,5. Die geringste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete Dessau-Roßlau mit 8,8.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Sachen-Anhalt lagen nach Daten des Divi-Registers vom Samstag (Stand Sonntag: 9.19 Uhr) sechs Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Zwei von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Landesweit gibt es demnach 43 freie Covid-spezifische Intensivbetten.