Denkmalgeschütztes Wohnhaus in Augsburg in Flammen

Denkmalgeschütztes Wohnhaus in Augsburg in Flammen

Der Brand eines denkmalgeschützten Wohnhauses in Augsburg hat einen Schaden von mehreren 100.000 Euro angerichtet. Die Einsatzkräfte wurden am späten Freitagnachmittag zu dem in Flammen stehenden Dachgeschoss gerufen. Drei Menschen wurden in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Den ganzen Abend löschten die Feuerwehrkräfte unter anderem mit Drehleiterfahrzeugen; «mehrere Dutzend Atemschutzgeräteträger» waren im Gebäude. Anwohner des gesamten Stadtgebietes waren wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

Der Brand eines denkmalgeschützten Wohnhauses in Augsburg hat einen Schaden von mehreren 100.000 Euro angerichtet. Die Einsatzkräfte wurden am späten Freitagnachmittag zu dem in Flammen stehenden Dachgeschoss gerufen. Drei Menschen wurden in Sicherheit gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Den ganzen Abend löschten die Feuerwehrkräfte unter anderem mit Drehleiterfahrzeugen; «mehrere Dutzend Atemschutzgeräteträger» waren im Gebäude. Anwohner des gesamten Stadtgebietes waren wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen zu schließen.