Diskussionen um Polizeieinsatz: Ermittlungen laufen

Nach einem Polizeieinsatz in Hannover, der für Diskussionen gesorgt hat, haben sich Zeugen gemeldet. Die Ermittlungen liefen weiter, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Geprüft werde, inwiefern der Einsatz verhältnismäßig war. Bei dem Einsatz am Dienstag am Schünemannplatz in Hannover-Ricklingen wurde nach Polizeiangaben ein Beamter bei einer Kontrolle von E-Scooter-Fahrern von einem unbeteiligten Mann angegriffen.

Der 55-Jährige sei «mit erhobenen Fäusten» auf die Polizisten der Fahrradstaffel zugegangen. Er soll einen Beamten stranguliert haben, indem er in die Schlaufe des Fahrradhelms griff. Mehrere Polizisten seien ihm zu Hilfe geeilt. Der Beamte habe sich mit Schlägen gewehrt. Unsicher sei noch, wohin die Schläge zielten, sagte der Polizeisprecher. In dem Fall gehe die Behörde aber von Verhältnismäßigkeit aus - der Beamte sei stranguliert und verletzt worden.

Auf einem inzwischen gelöschten kurzen Video auf Twitter waren unter anderem fünf Polizisten zu sehen, die auf dem mutmaßlichen Angreifer knien und ihn festhalten. Mehrere Menschen beobachteten den Einsatz. Auch war die Stimme eines Mannes zu hören, der in Richtung der beteiligten Beamten rief: «Das ist Polizeigewalt.» Was vorher geschah, zeigte das Video nicht.