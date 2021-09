Ehrenbürgerin Merkel pflanzt Baum in Templin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht ihre brandenburgische Heimatstadt Templin. Am Freitag der kommenden Woche werde sie im dortigen Bürgergarten an einer Baumpflanzung und an der Grundsteinlegung für eine Kita teilnehmen, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin an. Anlass für den Besuch sei das 750-jährige Stadtjubiläum im vergangenen Jahr. Die Kanzlerin, die seit 2019 Ehrenbürgerin von Templin ist, hatte dort von 1957 bis 1973 ihre Kindheit und Jugend verbracht. «Die Uckermark war und ist für sie ein Stück Heimat», versicherte Demmer.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht ihre brandenburgische Heimatstadt Templin. Am Freitag der kommenden Woche werde sie im dortigen Bürgergarten an einer Baumpflanzung und an der Grundsteinlegung für eine Kita teilnehmen, kündigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin an. Anlass für den Besuch sei das 750-jährige Stadtjubiläum im vergangenen Jahr. Die Kanzlerin, die seit 2019 Ehrenbürgerin von Templin ist, hatte dort von 1957 bis 1973 ihre Kindheit und Jugend verbracht. «Die Uckermark war und ist für sie ein Stück Heimat», versicherte Demmer.