Ein Verletzter bei Schlägerei in Teterow

Bei einer Schlägerei in Teterow (Landkreis Rostock) ist ein Mann verletzt worden. Er war am Freitagabend mit einem 31-Jährigen und dessen 20 Jahre alter Partnerin in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei begann das Paar auf den 43-Jährigen einzuschlagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Tatverdächtigen konnte nach Polizeiangaben anschließend festgenommen werden. Gegen beide wurde eine Anzeige aufgrund von gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Bei einer Schlägerei in Teterow (Landkreis Rostock) ist ein Mann verletzt worden. Er war am Freitagabend mit einem 31-Jährigen und dessen 20 Jahre alter Partnerin in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei begann das Paar auf den 43-Jährigen einzuschlagen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Tatverdächtigen konnte nach Polizeiangaben anschließend festgenommen werden. Gegen beide wurde eine Anzeige aufgrund von gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.