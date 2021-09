Einbrecher stehlen Computer und legen Gewerkschaften lahm

Unbekannte haben die Arbeit von Gewerkschaften in Neubrandenburg lahmgelegt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, sind Einbrecher in mehrere Büros eines Geschäftshauses eingestiegen und haben tragbare Computer und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Zudem wurden etliche Räume mehrerer Büromieter durchwühlt und Schäden an Türen und Einrichtungen angerichtet. Als Tatzeit gab die Polizei den Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochmorgen an.

In dem Haus haben mehrere Einzelgewerkschaften sowie der regionale DGB Ostmecklenburg-Vorpommern ihren Sitz. Hinweise auf politische Hintergründe lägen bisher nicht vor. Das Büro- und Geschäftshaus liegt separat an einem großen Parkplatz an der Bundesstraße 104 im Osten der Stadt. Die Polizei hofft auf Hinweise auf verdächtige Fahrzeug- oder Personenbewegungen.