Erfolgserlebnis für Erzgebirge Aue im Testspiel gegen Halle

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Nach sechs sieglosen Pflichtspielen in der zweiten Liga gewannen die Sachsen am Samstag ein Testspiel gegen den Drittligisten Hallescher FC mit 6:0 (2:0). Babacar Gueye (6.) brachte die Veilchen in Führung, ehe Antonio Mance (36.) noch vor der Pause erhöhte. Nach dem Wechsel erhöhte Nikola Trujic (52./57.), der sich derzeit im Probetraining in Aue befindet, mit einem Doppelpack auf 4:0. Sam Schreck (62.) sorgte für den fünften Treffer, ehe Dimitrij Nazarov per Foulelfmeter (74.) den Endstand markierte.

Aue-Cheftrainer Aliaksei Shpileuski, dessen Team nach dem 0:3 bei Holstein Kiel auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht war, will die Länderspielpause nutzen, um neue Abläufe einzustudieren. «Wir müssen extrem an uns arbeiten. Es gibt viel zu tun», betonte er zuletzt. Mit Gueye und Mance trafen auch zwei neue Stürmer, die erst nach dem Saisonstart verpflichtet wurden und sich noch finden müssen.