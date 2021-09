Erst Nebel, dann Sonne und später Gewitter erwartet

In Sachsen werden für Dienstag erst gebietsweise Nebel, dann Sonne und nachts Gewitter erwartet. Bei schwachem Ost- bis Südostwind liegen die Höchstwerte am Tag zwischen 23 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. In den höheren Lagen ist mit 19 bis 23 Grad zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch ziehen laut DWD dann dichte Wolken sowie einzelne Schauer und Gewitter auf. Nur östlich der Elbe bleibt es voraussichtlich trocken. Bei böig auffrischendem Wind liegen die Tiefstwerte in der Nacht zwischen 16 und 10 Grad.

