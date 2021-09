Fahrradfahrer kollidiert mit 78-jährigem Fußgänger in Ulm

Beim Zusammenprall eines Radlers mit einem Fußgänger in Ulm sind beide Beteiligte verletzt worden. Der 39-jährige Radfahrer war am Sonntag auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Dort lief auch ein 78-jähriger Fußgänger. Der Radler klingelte zwar, und der Senior versuchte noch, Platz zu machen, wie es hieß. Dennoch stießen die beiden zusammen. Sie kamen mit leichten Verletzungen in die Klinik.

