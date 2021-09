FC Bayern gewinnt Bundesliga-Topspiel in Leipzig

Der FC Bayern hat das Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Vizemeister RB Leipzig klar für sich entschieden. Die Münchner gewannen am Samstag hochverdient mit 4:1 (1:0) und bescherten ihrem neuen Trainer Julian Nagelsmann eine gelungene Rückkehr an seinen vorherigen Wirkungsort. Robert Lewandowski brachte die Gäste vor 34 000 Zuschauern in der 12. Minute per Handelfmeter in Führung, Jamal Musiala (47.) und Leroy Sané (54.) sorgten für eine frühe Vorentscheidung. Konrad Laimers toller Fernschusstreffer (58.) half den Leipzigern nicht mehr. Den Endstand besorgte Eric Maxim Choupo-Moting (90.+2). Mit nun zehn Punkten sind die Bayern Tabellenzweiter, RB steckt mit drei Zählern im Mittelfeld fest.

