Feldermäuse dringen in den Kieler Landtag ein

In den Landtag eingedrungene Fledermäuse haben den Sicherheitsdienst des Parlaments in der Nacht zum Freitag auf Trab gehalten. «Das war das erste Mal», sagte eine Sprecherin des Landtags am Montag. Durch ein offenes Fenster flogen mehrere Tiere in das an der Förde gelegene Gebäude. In einer E-Mail machte die Landtagsverwaltung die Abgeordneten auf die Problematik offener Fenster in der Nacht aufmerksam. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

In den Landtag eingedrungene Fledermäuse haben den Sicherheitsdienst des Parlaments in der Nacht zum Freitag auf Trab gehalten. «Das war das erste Mal», sagte eine Sprecherin des Landtags am Montag. Durch ein offenes Fenster flogen mehrere Tiere in das an der Förde gelegene Gebäude. In einer E-Mail machte die Landtagsverwaltung die Abgeordneten auf die Problematik offener Fenster in der Nacht aufmerksam. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

Sicherheitsmitarbeiter Thorsten Mann sagte dem Blatt, er habe die Tiere bei einem Kontrollgang gegen 2.00 Uhr bemerkt. «Als ich die Fenster schließen wollte, schwirrte etwas an meinem Kopf vorbei. Über mir kreisten sie wie wild. Die haben wohl ein Winterquartier gesucht.» Eine der drei Fledermäuse sei bis in den dritten Stock geflogen. «Langsam haben wir versucht, sie zum Ausgang zu geleiten. Wir wollten vermeiden, dass sie an einem der Melder versehentlich Feueralarm auslösen. Denn dann wäre hier auch noch ein Löschzug angerückt.»