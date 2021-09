Feuer in Hotel: Großeinsatz der Feuerwehr

Ein Brand in einem Hotel im südhessischen Münster (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Zu Beginn des Einsatzes sei jedoch unklar gewesen, ob sich noch Menschen in dem Gebäude aufhielten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien Anwohner gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe waren zunächst unklar.

