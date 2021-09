Gas-Verpuffung im Lkw-Führerhaus: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Feuer im Führerhaus seines Lastwagens ist ein Lkw-Fahrer in Lübz (Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen in einem Gewerbegebiet. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer mit einem Gasgerät hantiert haben, dann kam es zu einer Gas-Verpuffung. Der Fahrer, der allein im Führerhaus war, erlitt Verbrennungen im Gesicht und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zeugen riefen die Feuerwehr und die Polizei. Weitere Details, etwa die Schadenshöhe, waren zunächst nicht bekannt.

