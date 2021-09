Hähnchensnacks für Kinder zurückgerufen

Wegen möglicher Plastikteile im Hähnchenfleisch werden Snacks der Marke «Karli Kugelblitz - Knusper Dinos» zurückgerufen. Das teilte der Landkreis Lüchow-Dannenberg am Freitag mit. Der Hähnchensnack für Kinder sei an Filialen des Discounters Netto in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geliefert worden. Das Plastik könne beim Kauen oder Verschlucken zu Verletzungen führen. Betroffen seien Packungen von 400 Gramm Tiefkühlware mit dem Herstellungsdatum 28. Juli 2021, Mindesthaltbarkeit bis 28. Juli 2022, Losnummer L128071. Hersteller ist die Allfein Feinkost GmbH & Co KG in Dannenberg.

