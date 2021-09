Hamburgs Handballer setzen künftig auf die 2G-Regel

Handball-Bundesligist HSV Hamburg richtet seine Heimspiele bis auf weiteres nach der 2G-Regel aus. So sind schon bei der Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) nur Geimpfte und Genesene sowie Kinder in der Arena zugelassen.

«Aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen sind wir gezwungen, unter 2G-Bedingungen die Möglichkeit zu nutzen, mehr Zuschauer in die Halle zu bekommen, um unsere laufenden Kosten über die Saison decken zu können», sagt Vereinspräsident Marc Evermann. Er bedauere sehr, dass mit diesem Schritt für den Moment einige Fans nicht in der Halle begrüßt werden könnten: «Aber 3G-Heimspiele sind mit all ihren Beschränkungen für uns wirtschaftlich nicht darstellbar.»

Bislang sind für die Partie gegen die Mannheimer wie beim Auftakt gegen Frisch Auf Göppingen nur 3000 Zuschauer zugelassen. Wie der Club mitteilte, werde aber geprüft, ob die Kapazität auf 5000 Fans erhöht werden kann.