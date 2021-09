Havelse weiter ohne Erfolgserlebnis: 0:1 gegen Dortmund II

Der TSV Havelse bleibt in der 3. Fußball-Liga sieg- und punktlos. Die Gastgeber, die ihre Heimspiele in Hannover austragen, unterlagen am Sonntag im Duell zweier Aufsteiger der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund mit 0:1 (0:1). Richmond Tachie traf per Direktabnahme zum Sieg. Während die Dortmunder dank des besseren Torverhältnisses auf den Aufstiegsrelegationsplatz klettern, stehen die Niedersachsen weiter am Tabellenende.

