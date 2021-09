Jubiläum: Museum Folkwang bietet große Impressionistenschau

Das Museum Folkwang plant zu seinem 100-jährigen Bestehen im nächsten Jahr eine große Impressionistenschau. Unter dem Motto «Renoir, Monet, Gauguin. Bilder einer fließenden Welt» würden vom 6. Februar bis zum 15. Mai rund 120 Werke ausgestellt, teilte das Museum am Mittwoch mit. Dazu zählen berühmte Bilder wie Claude Monets «Im Boot», «Mädchen mit Fächer» von Paul Gauguin oder «Lise mit dem Sonnenschirm» von Pierre-Auguste Renoir. Das Museum verbinde dabei Teile der eigenen Sammlung mit Beständen des National Museums of Western Art in Tokio. Später ist ein zweiter Teil der Ausstellung in Tokio geplant. Der Vorverkauf für die Essener Schau hat am Mittwoch begonnen.

