Judo-DM: Rostockerin Würfel triumphiert erneut

Annika Würfel kehrt von den deutschen Meisterschaften im Judo erneut mit dem Titel zurück. Am Sonntag verteidigte die Athletin vom VfK Bau Rostock in Stuttgart ihren Titel aus dem Vorjahr in der Klasse bis 52 Kilogramm. Zwar musste die Rostockerin im Finalkampf gegen Julia Mollet von der DJK Eppelheim in die Verlängerung, konnte in dieser das Duell aber mit Waza-Ari-Wertung für sich entscheiden.

