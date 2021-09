Jugendliche blenden Pferde mit Laserpointer

Mit einem Laserpointer haben zwei Jugendliche mehrere Pferde geblendet und «dadurch scheu» gemacht. Ein Zeuge beobachtete die Tatverdächtigen in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) und rief die Polizei, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Als die beiden den Zeugen entdeckten, flüchteten sie nach dem Vorfall am Dienstagabend zunächst. Ein 16-jähriger mutmaßlicher Täter konnte bereits festgenommen werden, die Fahndung nach dem zweiten Jugendlichen dauert an.

