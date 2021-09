Kleinkind fällt in Pool im Garten: Reanimationsmaßnahmen

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in Rödigen im Burgenlandkreis in einem Garten in einen Pool gefallen und beinahe ertrunken. Wie es zu dem Unglück am Samstagabend kam, sei noch unklar, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Das Kind musste den Angaben zufolge von Ersthelfern und dem Notarzt über längere Zeit hinweg reanimiert werden bis es wieder bei Bewusstsein war. Die Zweijährige wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

