Kommunalwahlen: Experte erwartet keinen bedeutenden Effekt

Einen großen Sieger hat die Kommunalwahl aus Sicht eines Politikwissenschaftlers nicht hervorgebracht. Die Ergebnisse zeigen demnach vielmehr, wie sich die Parteienlandschaft wandelt.

Die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Niedersachsen haben dem Politikwissenschaftler Andreas Busch zufolge keine bedeutenden Auswirkungen auf die Bundestagswahl. «Kommunalwahlen sind nur lose gekoppelt an Bundestrends», sagte der Wissenschaftler von der Universität Göttingen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Hier geht es viel mehr um Themen vor Ort», erklärte Busch und nannte als Beispiel die Schulen, die Straßen und die Qualität der Müllabfuhr. Auswirkungen auf die Bundestagswahl wären nur zu erwarten, wenn eine Partei einen drastischen Sieg oder eine drastische Niederlage verzeichnet hätte. Beides war nicht der Fall: Gemäß dem vorläufigen amtlichen Endergebnis haben CDU und SPD leichte Verluste verzeichnet. Die Grünen legten zu - aber nicht so stark, wie wohl erhofft.

Die Ergebnisse zeigen Busch zufolge, dass sich die Parteienlandschaft wandelt. «Wir haben es mit einer Pluralisierung der Parteienlandschaft zu tun. Es gibt nicht mehr eine oder zwei Parteien, die dominieren», so der Professor vom Institut für Politikwissenschaft in Göttingen. «Die Grünen haben sich ganz klar als dritte Kraft im Land etabliert.» Deutlich werde die Entwicklung der Pluralisierung auch mit Blick auf die anstehenden Stichwahlen in den großen Städten, bei denen es viele unterschiedliche Konstellationen gibt.

Die Partei, die am stärksten verloren hat, sei die AfD, sagte Busch. Eine Prognose für deren Zukunft sei schwierig, aber die Entwicklung passe zu dem, was über rechtspopulistische Parteien in der Geschichte der Bundesrepublik bekannt ist. Demnach werden solche Parteien irgendwann gewählt, überzeugen auf Dauer aber nicht mit ihrer politischen Arbeit. Grund sei, dass sie meist sehr wenig vorzuweisen hätten. «Denken Sie an die Republikaner, denken Sie an die Schill-Partei», sagte er. Solche Parteien seien häufig auch aus Landesparlamenten wieder rausgeflogen. Dass die AfD nun auf kommunaler Ebene verliere, wundere ihn nicht.