Lange bei Roth-Klassiker vor Marathon in Spitzengruppe

Lange bei Roth-Klassiker vor Marathon in Spitzengruppe

Deutschlands Top-Triathlet Patrick Lange ist beim Langdistanz-Klassiker im fränkischen Roth in der Spitzengruppe in den abschließenden Marathon gestartet. Gemeinsam mit dem Roth-Sieger von 2015, Nils Frommhold, ging der Weltmeister von 2017 und 2018 mit rund drei Minuten Rückstand auf die 42,195 Kilometer lange Strecke. Angeführt wurde das Führungs-Trio am Sonntag von Landsmann Ruben Zepuntke.

Deutschlands Top-Triathlet Patrick Lange ist beim Langdistanz-Klassiker im fränkischen Roth in der Spitzengruppe in den abschließenden Marathon gestartet. Gemeinsam mit dem Roth-Sieger von 2015, Nils Frommhold, ging der Weltmeister von 2017 und 2018 mit rund drei Minuten Rückstand auf die 42,195 Kilometer lange Strecke. Angeführt wurde das Führungs-Trio am Sonntag von Landsmann Ruben Zepuntke.

Bei den Frauen lag Ironman-Weltmeisterin Anne Haug vor dem Wechsel in die Laufschuhe komfortabel auf Platz eins. Für die Bayreutherin war der Start in Roth der erste in ihrer fränkischen Heimat.

Mitfavorit Sebastian Kienle, Weltmeister von 2014 und Roth-Sieger von 2018, war nach gut 3,5 Stunden aufgrund von Problemen an der Achillessehne aus dem Rennen ausgestiegen.