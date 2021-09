Leipzig fast komplett: Halstenberg verpasst Manchester City

Nur Fußball-Nationalspieler Marcel Halstenberg hat das Abschlusstraining von RB Leipzig am Dienstag vor dem Auftakt in der Champions League bei Manchester City verpasst. Der 29-Jährige ist nach einer Sprunggelenksverletzung noch nicht wieder fit und wird die Reise zum ersten Spiel in der Gruppe A am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nicht mit antreten. Leipzig macht sich am Dienstagnachmittag auf den Weg zum englischen Meister nach Manchester. Weitere Gruppengegner sind Paris Saint-Germain und der FC Brügge.

