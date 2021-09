Ludwigsburgs Basketballer holen Amerikaner Childs

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben auf den Abgang von Scottie James Junior reagiert und zwei Wochen vor dem Saisonstart den Amerikaner Yoelie Childs verpflichtet. Das gab der Basketball-Bundesligist am Samstag bekannt. Der 23 Jahre alte Center spielte zuletzt für die Los Angeles Lakers in der NBA-Summerleague und erhält einen Einjahres-Vertrag. Die Ludwigsburger starten am 25. September mit einem Heimspiel gegen Hamburg in die neue Runde.

