Männer bei Unfall eingeklemmt und teils schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 31 zwischen Kressbronn und Lindau am Bodensee sind zwei Männer in einem Auto eingeklemmt und teils schwer verletzt worden. Laut Zeugenaussagen war der Wagen am Mittwochnachmittag auf die Gegenfahrbahn geraten und die Böschung hinabgestürzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Feuerwehrkräfte befreiten den 46 Jahre alten Fahrer und seinen 43-Jährigen Beifahrer aus dem Fahrzeugwrack. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B31 war für etwa eineinhalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.

