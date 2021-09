Mann bricht in Haus von Frau ein und stiehlt Unterwäsche

Die Polizei vermutet einen Fetisch als Hintergrund: Ein Unbekannter ist nachts in ein Haus eingedrungen und hat Damen-Unterwäsche gestohlen. Vermutlich der gleiche Mann habe die Frau bereits eine Woche zuvor beim Baden im Pool in ihrem Garten in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) beobachtet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Polizei vermutet einen Fetisch als Hintergrund: Ein Unbekannter ist nachts in ein Haus eingedrungen und hat Damen-Unterwäsche gestohlen. Vermutlich der gleiche Mann habe die Frau bereits eine Woche zuvor beim Baden im Pool in ihrem Garten in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm) beobachtet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Um einen klassischen Einbrecher handelte es sich bei der Tat in der Nacht zum Mittwoch demnach nicht. «Er hätte viel Zeit und Gelegenheit gehabt, in dem Haus etwas Wertvolles zu finden», sagte der Polizeisprecher. Die Frau und ihr Ehemann seien Geräuschen im Keller nachgegangen, als der Täter aus dem Gäste-WC stürmte und floh. Später fiel demnach auf, dass aus dem Kleiderschrank im ersten Stock mehrere Unterwäsche-Teile der Frau fehlten. Die Ermittlungen gingen in die Richtung eines Wäschefetischs.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatte ein Mann die Frau im Garten-Pool beobachtet und war geflüchtet, als sie ihren Ehemann rief. Laut Polizei handelt es sich vermutlich um den gleichen Täter. Es gebe keine Hinweise darauf, dass es zuvor Stalking gegeben habe, sagte der Polizeisprecher.