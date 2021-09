Mann in Berlin mit Glasflasche geschlagen und verletzt

Ein junger Mann ist an der Tramstation Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain mit einer Glasflasche geschlagen und schwer verletzt worden. Mit einer stark blutenden Wunde kam er am frühen Sonntagmorgen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der 21-Jährige an der Tramhaltestelle zunächst von einer fünfköpfigen Gruppe beleidigt worden. Als er schließlich in die eingefahrene Straßenbahn einstieg, griffen sie ihn mit der Flasche an. Eine 28-jährige Mitfahrerin versorgte die Wunde zunächst, die Angreifer entkamen unerkannt.

