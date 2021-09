Mensch in Kothaufen-Kostüm kommentiert AfD-Infostand

Mit einem Kostüm in Form eines Kothaufen-Emojis haben am Wochenende Menschen in der Bochumer Innenstadt einen Infostand der AfD kommentiert. Bei der Aktion am Samstagmittag habe die kostümierte Person in der Nähe des Parteistandes zur Bundestagswahl vorbeigehende Passanten angesprochen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Es seien augenscheinlich Menschen aus dem linken Spektrum beteiligt gewesen, eine einstellige Anzahl. Die Polizei sei mehrmals vor Ort gewesen. Zu Straftaten sei es nicht gekommen. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

