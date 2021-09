Millionengewinn im Kreis Offenbach erzielt

Im Kreis Offenbach gibt es einen neuen Lotto-Millionär. Ein Mann traf - genau wie ein Niedersachse und ein Nordrhein-Westfale - bei der Lottoziehung am Samstag sechs Richtige. «Die drei Lottospieler teilen sich daher den mit über vier Millionen Euro gefüllten Gewinntopf der Klasse 2 und erzielen jeweils einen Gewinn in Höhe von exakt 1.342.003,90 Euro», teilte Lotto Hessen am Montag mit. Allen dreien fehlte die richtige Superzahl zum Sprung in die mit 16 Millionen Euro gefüllte Gewinnklasse 1. Der Hesse ist der 15. Lottomillionär des Jahres in dem Bundesland.

Im Kreis Offenbach gibt es einen neuen Lotto-Millionär. Ein Mann traf - genau wie ein Niedersachse und ein Nordrhein-Westfale - bei der Lottoziehung am Samstag sechs Richtige. «Die drei Lottospieler teilen sich daher den mit über vier Millionen Euro gefüllten Gewinntopf der Klasse 2 und erzielen jeweils einen Gewinn in Höhe von exakt 1.342.003,90 Euro», teilte Lotto Hessen am Montag mit. Allen dreien fehlte die richtige Superzahl zum Sprung in die mit 16 Millionen Euro gefüllte Gewinnklasse 1. Der Hesse ist der 15. Lottomillionär des Jahres in dem Bundesland.